شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي في تعز ويستعيد مواقع هامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن قوات الجيش تدحر الحوثيين من عدّة مناطق غرب تعز.

وأضاف أن :”المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش”، مؤكداً “إلحاق خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثيين”.

وكان الجيش اليمني، أعلن في الخامس من الشهر الجاري، استعادت مواقع من قبضة مليشيا الحوثي، غرب مدينة تعز، خلال هجوم عكسي أعقبته معارك أدت إلى مقتل وإصابة 50 إرهابيًا من الحوثيين.