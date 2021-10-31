شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تصدر قانوناً يجرّم محاولات إقناع الصغار بعمليات «تغيير الجنس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الحكومة البريطانية قانوناً جديداً بتضمن تصنيف أي محاولة لإقناع أي شخص (عمره أقل من 18) لتحويل جنسه من ذكر لأنثى أو العكس، حيث تعد تلك المناقشات جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بموجب تشريع حكومي جديد.

جاء ذلك بعد انتشار معلومات تؤكد قيام بعض المنظمات بغسل أدمغة الصغار لتحويل جنسهم، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون الربيع المقبل.

وبناءً على هذا التشريع سيكون من غير القانوني تقديم النصائح والعلاجات النفسية للأطفال دون السن القانونية لإقناعهم بتغيير هويتهم الجنسية مع ضمانات إضافية لحماية النشء.