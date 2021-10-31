شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «جورج قرداحي» تعمق الأزمة بين وزراء لبنان.. ماذا حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال الأزمة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مستمرة، حيث تسببت في تعميق الأزمة وسجال بين وزراء الحكومة.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية سجالاً تم بين عدد من وزراء لبنان بعد ظهر اليوم، عبر حساباتهم الخاصة على تويتر.

وكان ‏وزير الأشغال العامة قد غرد قائلاً: “السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان، تسمو على كل اعتبار”.

وجاء رد وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر قائلا: “صحيح الحياة وقفة عز، وهي أيضًا وقفة وفاء، وأقولها كلبناني أقام وعمل في المملكة لسنين، مع كامل التقدير لكل ما قدمته وتقدمه دول الخليج للبنان، من دعم وإعمار ومنح، وفرص عمل.”

وفي تفاصيل السجال بين الوزراء أيضا، غرد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه قائلا: “لا تدار الأوطان بتغريدات “بطولية” وأوهام الانتصارات، بل بحكمة وتروي لمعالجة الكم الهائل من الأزمات، المزمن منها والمتجدد، وبحوار مع الأشقاء العرب لإعادة الثقة معهم”.