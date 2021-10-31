رئيسة "قومي المرأة" تعرض تقرير لجهود مصر في دعم وصول المرأة للمناصب القيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شهدت فعاليات جلسة مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عرض جهود الدولة المصرية في دعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية.

وأشارت مرسي إلى أن الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة كفلت حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.

وأوضحت مرسي أنه ارتفعت نسبة الوزيرات من النساء في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% في عام 2018، حيث تضم الحكومة المصرية حاليًا 8 وزيرات مسؤولات عن وزارات مهمة، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري، مضيفة إلى أن مصر حصلت على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في عام 2021.