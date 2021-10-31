استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو في أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أظهر استطلاع أجرته شركة "دايركت بولز"، ونشرت نتائجه اليوم الأحد، تزايد قوة أحزاب معسكر زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، وحصولها على 59 مقعدًا، وتراجع قوة الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية الحالية إلى 54 مقعدًا، وحصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، فإن قوة معسكر نتنياهو، حال إجراء انتخابات الكنيست الآن، فسيحصل حزب الليكود على 35 مقعدًا، وشاس على 9 مقاعد، و"يهوديت هتوراة" على 8 مقاعد والصهيونية الدينية على 7 مقاعد.

وحسب الاستطلاع، ستوزع حصة الأحزاب المُشاركة في الحكومة الحالية كالتالي: "يش عتيد" 20 مقعدًا، "كحول لافان" 7 مقاعد، حزب العمل 7 مقاعد، "إسرائيل بيتنا" 7 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، "تيكفا حداشا" 4 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، ويظهر الاستطلاع أن حزب "يمينا" برئاسة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، لن يتجاوز نسبة الحسم.

وقالت "دايركت بولز" إن جميع الاستطلاعات الداخلية التي أجرتها طوال الأشهر الأخيرة، تدل على أن حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" ينكمشان معًا إلى 7 مقاعد فقط بدلًا من 13 في دورة الكنيست الحالية.

يُشار إلى أن المهمة الأساسية للحكومة الحالية تكمن في المصادقة على الموزانة العامة في الكنيست، قبل 14 نوفمبر المقبل، وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى ذلك الحين ستسقط الحكومة تلقائيًا.

وتسعى المُعارضة إلى طرح نزع الثقة عن الحكومة، الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتواجد فيه بينيت في اسكتلندا، لمشاركته في قمة المناخ. وتعتزم أحزاب الائتلاف مقاطعة التصويت على حجب الثقة، ورغم أن المعارضة ستحصل على أغلبية لنزع الثقة، إلا أن الحكومة لن تسقط، لأن إسقاطها يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.