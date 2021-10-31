بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة جيت زون لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك مصر، في بيان له اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة جيت زون لتسويق المنتجات وإجراء دراسات الأسواق لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا عبر المنصة الرقمية للشركة.

وقال البنك إن ذلك يعد أول تعاون له مع منصة رقمية موجهة للمصدرين المصريين بشكل خاص لتسويق منتجاتهم وفتح أسواق لهم للترويج لمنتجاتهم إفريقياً وعالمياً.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية للعملاء في جميع الدول التي يعمل بها البنك والشركة، بالإضافة إلى توفير خدمات جيت زون لعملاء البنك بخصومات وتسهيلات مختلفة.

ويتيح البروتوكول استخدام حلول إلكترونية للدفع من بنك مصر في منصة الشركة، كما يهدف إلى تدشين أكاديمية مشتركة لتدريب المصدرين في مصر وأفريقيا (African Export Academy)، لزيادة وعي المصدرين المصريين بالأسواق الأفريقية والعالمية وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة لحجم تعاملاتهم وزيادة الجودة، بحسب البنك.

وأشار البنك إلى أن ذلك يؤدي لزيادة الفرص التصديرية للوصول إلى أهداف هؤلاء المصدرين باحترافية وسرعة وكفاءة، بدايةً من الترويج للعلامة التجارية، والتصنيع، وحتى الشحن على ثلاث مراحل مختلفة من التدريب، من تدريب علي الاساسيات، وتدريب متقدم، وتدريب محاكاة.

وذكر أن توقيع البروتوكول يعد استكمالاً لدور البنك في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي، خاصةً وأن التصدير من أهم الأنشطة المؤثرة في الاقتصاد، حيث تأتي مشاركة البنك في هذا البروتوكول انطلاقاً من حرصه على دعم وتحفيز التصدير ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح البنك أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيته لتقديم حلول متكاملة لدعم التصدير وتوفير خدمات مميزة للمصدرين، وذلك لما يساهم به التصدير من زيادة في الدخل القومي في مختلف الأنشطة بما يؤثر إيجاباً على خطط التنمية وتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات، ورفع كفاءة المنتج المحلي لزيادة الصادرات.

وقال إن شركة جيت زون تقوم من خلال المنصة الخاصة بها بمساعدة المصدرين المصريين للانتشار بمنتجاتهم عالمياً من خلال الترويج بالحملات الإلكترونية مع التسويق على الأرض من خلال مكاتب وشركاء الشركة في أكثر من 20 دولة أغلبها في أفريقيا.

وأضاف البنك أن لدى الشركة خطة استراتيجية لتغطية أفريقيا بالكامل (56 دولة) في نهاية 2022، حيث تقوم الشركة بدور حلقة الوصل بين المصدر، والمستورد، والمستثمر.