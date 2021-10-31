بعد تصاعد الأزمة مع السعودية.. جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة



قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الأحد، إن استقالته من الحكومة "غير واردة"، عقب الأزمة الدبلوماسية بين بيروت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، على رأسها السعودية، على خلفية تصريحاته حول حرب اليمن.



وجاء رفض قرداحي الاستقالة في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية (خاصة)، حسب ما نقله موقعها الإلكتروني.



ونقل موقع القناة عن وزير الإعلام اللبناني تصريحا مقتضبا قال فيه: "استقالتي من الحكومة غير واردة".



ويأتي ذلك رغم أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب ذكر، مساء السبت، أن قرداحي يدرس مقترح الاستقالة من منصبه، كاشفاً عن أن لبنان طلب وساطة واشنطن لتقريب وجهات النظر مع أطراف الأزمة الحالية.



وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، وأمهلت السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أيام من الضجة التي أحدثتها تصريحات قرداحي بشأن اليمن، حين اعتبر أن قتال الحوثيين ضد السعودية "دفاع عن النفس"، الأمر الذي دفع الحكومة البنانية إلى التنصّل من تلك التصريحات والتشديد على أنها كانت سابقة لتولّيه المنصب.



وبعد السعودية، أعلنت كلّ من البحرين والكويت والإمارات اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما عُقدت اجتماعات عدة في لبنان في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة المستجدة، وسط بحث في إمكانية تقديم وزير الإعلام استقالته.