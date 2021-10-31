الخارجية السعودية لقادة لبنان: فيقوا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 34 دقيقة
مدينة الرياض بالسعودية
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن لبنان بحاجة إلى من يُعيد له سيادته وعلى قادته أن يفيقوا. وقال بن فرحان: “الإشكالية في لبنان أكبر من تصريح وزير، وإنما تكمن في سيطرة وكلاء إيران”.
وشدد على أن لبنان بحاجة لمراجعة وإصلاح شامل يُعيد له سيادته ومكانته في العالم العربي وسندعم أي جهود في هذا الاتجاه. يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه الحرب في اليمن.
وكان قرداحي وصف في مقابلة تلفزيونية تم بثها الاثنين الماضي وأجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حرب اليمن بأنها “عبثية”. وقال: إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ”يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.