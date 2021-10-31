لندن تنفي التصريحات الفرنسية.. “موقفنا لم يتغيّر”!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

كررت الحكومة البريطانية اليوم الأحد مطالبتها لباريس بوجوب التنازل فيما يخص أزمة الصيد بين البلدين، نافية التوصل إلى آلية لنزع فتيل الأزمة كما ادعت فرنسا.

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين، خلال قمة مجموعة الـ20 في روما، “إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدّم بمقترحات لخفض التصعيد في تهديداتها، فإننا نرحب تماماً بذلك”، مؤكداً أنّ “موقفنا لم يتغيّر”.

يأتي النفي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق مع الجانب البريطاني للعمل على “إجراءات عملية وعملياتية” لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست، وفق ما أعلنت باريس.

ومن شأن الإعلان أن يجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة قد تعصف بالاتحاد الأوروبي بأسره.

وأفاد مكتب ماكرون بأنهما عقدا لقاءً استمر نحو 25 دقيقة، على هامش قمة مجموعة الـ20 في روما، واتفقا على “خفض التصعيد”، كما “تعهّدا بخطوات ملموسة في أقرب وقت ممكن”.

الجدير بالذكر أنّه لم يصدر أي تصريح بعد عن داونينغ ستريت.

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال التي تشمل جيرزي وغيرنزي رخصاً للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.