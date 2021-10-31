الخارجية الإماراتية لمواطنيها المتواجدين في لبنان: عودوا بأقرب وقت‏

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 6:13 مساءً

دعت وزارة الخارجية الإماراتية جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان ‏العودة في أقرب وقت.‏

وأوضحت الخارجية الإماراتية، في بيان، أنه “نظراً للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان، والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت”.

وقال وكيل وزارة الخارجية خالد عبدالله بالهول إنه “تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان”، مؤكداً على “جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات”.

يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات وزير الإعلام جورج ‏قرداحي تجاه الحرب في اليمن، فيما تواصل الحكومة اللبنانية مساعيها ‏على أكثر من واجهة لإيجاد حل للأزمة.‏

وكان قرداحي وصف في مقابلة تلفزيونية تم بثها الاثنين الماضي ‏وأجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حرب اليمن ‏بأنها “عبثية”. وقال: إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ‏‏”يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية ‏والإمارات.‏