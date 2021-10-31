في اليابان.. إصابة 10 ركاب على متن قطار بطعنات سكين!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

طعن رجل يلوح بسكين على متن أحد قطارات طوكيو عدة ركاب اليوم الأحد قبل أن يشعل حريقاً، حسبما نقل وكالة أسوشيتد برس عن مصادر في الشرطة اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن ما لا يقل عن عشرة ركاب أصيبوا بجروح بينهم شخص يعاني من إصابات بالغة. وأضافت أن المهاجم الذي عرفته فقط بأنه رجل في العشرينيات من العمر، ألقي القبض عليه على الفور ويجري التحقيق معه.

وقال مسؤولو شرطة طوكيو إن الهجوم وقع داخل أحد قطارات خط السكك الحديدية “كييو” شمال غربي طوكيو، بالقرب من محطة كوكوريو، وأضافت أن دوافع الهجوم لم تتوضح بعد.

وأظهر تسجيل تلفزيوني عدداً من رجال الإطفاء ومسؤولي الشرطة والمسعفين وهم ينقذون الركاب الذين فر عدد كبير منهم عبر نوافذ القطار.

وهذا هو ثاني هجوم بسكين يقع على متن أحد قطارات طوكيو خلال شهرين، ففي أغسطس/آب الماضي وقبل يوم من حفل ختام أولمبياد طوكيو، طعن رجل (36 عاماً) عشرة ركاب في قطار في طوكيو عشوائياً.

وفي وقت لاحق، قال المشتبه به للشرطة إنه كان يهاجم السيدات اللواتي بدت عليهن السعادة.