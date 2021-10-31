الإقامة الإماراتية الذهبية للعاملين في “خط الدفاع الأول”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 3 ساعات

وجه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، بمنح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول وعائلاتهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضحت “وام” أن الشيخ محمد بن زايد وجّه “رئيس مكتب فخر الوطن بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في “خط الدفاع الأول” وأسرهم، وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد ـ 19″.

وذكرت “وام” أن مبادرة ولي عهد أبوظبي الإنسانية بمنح أسر أبطال الإنسانية والمتميزين من “خط الدفاع الأول” المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية تأتي لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب في تعزيز الصحة العامة في الدولة.

وتمنح الإقامة الذهبية العاملين في القطاع الصحي وعائلاتهم إقامة طويلة في الإمارات لمدة 10 سنوات.

وكانت الإمارات قد قدمت سلسلة مبادرات داعمة للعاملين في خط الدفاع الأول (الطواقم الطبية)، تقديرا لما بذلوه في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، مثل منح دراسية لهم ولعائلاتهم في الكليات الحكومية والخاصة داخل دولة الدولة.