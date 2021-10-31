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عاجل.. الخارجية الإماراتية تدعو مواطنيها في لبنان للمغادرة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

دعت الإمارات مواطنينها المتواجدين في لبنان بضرورة المغادرة والعودة إلى بلادهم.

 

وقالت الخارجية الإماراتية إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان.

 

والسبت، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

 

وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

 

أشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

 

كما قررت دولة الإمارات أيضاً منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

 

وصدرت من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تصريحات أساء فيها لجهود السعودية والإمارات في دعم الشرعية باليمن ودافع عن مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

في أعقاب تلك التصريحات، استدعت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وسلمتهم مذكرات احتجاج تتضمن رفضها واستنكارها التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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