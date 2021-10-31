شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن فورًا.
وقالت “الخارجية الإماراتية” في بيان لها :” نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت”.
كما أشار خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.
وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في جمهورية لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.