طهران تعلن قرب افتتاح مدرسة إيرانية في بغداد

وأكدت میترا تیموري، بحسب وكالة "فارس"، على "أهمية المدارس الايرانية خارج البلاد باعتبارها مراكز ثقافية والاهمية التي توليها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمستوى النوعي لهذه المدارس".

وعدّت تطوير المدارس الايرانية في البلدان التي يقيم فيها الايرانيون، "إحدى اولويات وزارة التربية والتعليم والحاجة الى تنميتها ودعمها من قبل سائر الاجهزة والمؤسسات في البلاد".



وأعربت تيموري عن ابتهاجها بحسب الوكالة لـ"جهوزية السفارة الايرانية في تأسيس مدرسة ايرانية في بغداد والتي يتم التمهيد لتأسيسها وافتتاحها بسرعة بالنظر الى الاهمية التي تكتسبها"، مؤكدة "قرب افتتاح هذه المدرسة".