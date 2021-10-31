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الجزائر تحذر من تفاقم التوتر حال تجاهل حق تقرير المصير للصحراء الغربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حذرت الجزائر، اليوم الأحد، من أن أي مسعى يستثني حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية ستكون آثاره عكسية وسيؤدي إلى توتر في المنطقة.

 

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن ”أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة“.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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