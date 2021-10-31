شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد قرابة عامين من الجائحة.. تونجا تسجل أول حالة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت دولة ”تونغا“ الواقعة بجنوب المحيط الهادي، أول حالة إصابة بفيروس ”كورونا“، أول أمس الجمعة؛ ما دفع الآلاف من المواطنين للتطعيم، وسط تحذيرات من إغلاق وطني.



وكانت تونغا واحدة من عدد قليل من البلدان التي لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس ”كوفيد-19“ منذ بداية الوباء، إلا أن رئيس وزراء ”تونغا“ بوهيفا تويونيتوا، أكد اكتشاف أول حالة إيجابية لراكب وصل من نيوزيلندا