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فلسطين.. 5 وفيات و 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم تسجيل 5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت الكيلة - في تصريحات لها - إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة وحالتان في جنين بالضفة الغربية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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