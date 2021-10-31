شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن: أمريكا على اتفاق مع حلفائها لإعادة إيران للاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ”على اتفاق تام“ مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بشأن إعادة إيران إلى الاتفاق النووي.



وأضاف بلينكن أنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة للعودة إلى المحادثات ”بطريقة مجدية“.

وكانت الدول الأربع، حثت إيران أمس السبت، على استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 من أجل ”تجنب تصعيد خطير“.

وقال زعماء هذه الدول الذين يأملون في إقناع طهران بوقف تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة، إنهم ”يريدون حلا عن طريق التفاوض“.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في بيان مشترك: ”هذا سيكون ممكنا فحسب إذا غيرت إيران مسارها“.