شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق أوروبي أمريكي على إنهاء العمل برسوم الصلب والألومنيوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنهاء نزاع على رسوم الصلب والألومنيوم التي بدأ فرضها في 2018، وأنهما سيحاولان العمل خلال العامين المقبلين على التوصل إلى ترتيب عالمي بشأن استدامة الصلب والألومنيوم.

