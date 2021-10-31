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اتفاق أوروبي أمريكي على إنهاء العمل برسوم الصلب والألومنيوم

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنهاء نزاع على رسوم الصلب والألومنيوم التي بدأ فرضها في 2018، وأنهما سيحاولان العمل خلال العامين المقبلين على التوصل إلى ترتيب عالمي بشأن استدامة الصلب والألومنيوم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ”الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى انفراجة كبرى ستعالج الخطر الوجودي للتغير المناخي وفي الوقت نفسه حماية الوظائف الأمريكية والصناعة الأمريكية“.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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