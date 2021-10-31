شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غانتس يقدم مشروعا ضد نتنياهو للتحقيق في "صفقة غواصات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأحد، مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول ملف صفقة ”شراء الغواصات“ الذي يُتهم فيه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد مكتبه.



وقال مكتب غانتس، في بيان صحفي له، إن وزير الدفاع قدم للحكومة الإسرائيلية ”مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء الغواصات والقطع البحرية“، والتي وافق عليها رئيس الحكومة السابقة بنيامين نتنياهو، بدون علم وزارة الدفاع، أو وزيرها في ذلك الوقت موشيه يعالون.