لندن تكذّب إعلان باريس عن اتفاق الطرفين خفض التصعيد في الخلاف بشأن الصيد‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كذّبت الحكومة البريطانية، الأحد، إعلان فرنسا بأن الطرفين اتفقا على نزع فتيل الأزمة المرتبطة بحقوق الصيد ما بعد بريكست، مشددة على وجوب تنازل باريس.



وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين خلال قمة مجموعة العشرين في روما، بحسب ما نقلت عنه ”فرانس برس“، إنه ”إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدّم بمقترحات لخفض التصعيد في تهديداتها، فنرحب تماما بذلك. موقفنا لم يتغيّر“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قال أمس السبت، إنه لا يمكنه استبعاد اتخاذ إجراء ضد فرنسا في الخلاف حول تراخيص الصيد، تسبب في مزيد من التصدع بالعلاقات ويمكن أن يؤدي إلى تعطيل تدفق السلع في نهاية المطاف.