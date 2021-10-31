مصر.. السجن المشدد لـ11 متهما في قضية "خلية المرابطون 2"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قضت الدائرة الأولى إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد بحق 11 متهما، لفترات تراوحت بين 5 و 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا باسم ”خلية المرابطون 2“



وعاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، كلا من سراج منير السيد، ويونس طاهر رمضان، بالسجن المشدد 15 عاما، عما أسند إليهما من تهم، وكذلك معاقبة وليد محمد نوير ويوسف أحمد ومحمد محمد أحمد ووليد ربيع وأحمد عبدالوهاب وأحمد حسن، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسيد بدر السيد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.