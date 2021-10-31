شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنقرة ترفض تحميلها مسؤولية استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نقلت وكالة أنباء ”الأناضول“ الرسمية عن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قوله اليوم الأحد، إنه لا يمكن تحميل أنقرة مسؤولية استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية الصنع.



وكان الكرملين قد قال، يوم الأربعاء: إن ”الطائرات المسيرة تهدد بزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أن أرسلت كييف طائرة مسيرة من طراز (بيرقدار تي.بي 2)، لضرب موقع يسيطر عليه الانفصاليون المدعومون من روسيا هناك“.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في قمة مجموعة العشرين بروما، في وقت متأخر من مساء أمس السبت: ”إذا اشترت دولة ما هذه الطائرات منا، فهي لم تعد منتجا تركيا“.