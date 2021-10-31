الولايات المتحدة تسعى لإعادة إيران للاتفاق النووي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ”على اتفاق تام“ مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بشأن إعادة إيران إلى الاتفاق النووي.

وقال بلينكن، في تصريحات له لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة للعودة إلى المحادثات ”بطريقة مجدية“.

وأمس السبت، دعت الدول الأربع، إيران، على استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 من أجل ”تجنب تصعيد خطير“.

وقال زعماء الدول الأربعة، الذين يأملون في إقناع طهران بوقف تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة، إنهم ”يريدون حلا عن طريق التفاوض“.

وفي بيان مشترك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن هذا "سيكون ممكناً فحسب إذا غيرت إيران مسارها“.

وأضاف البيان، الذي صدر عقب اجتماع الزعماء الأربعة على هامش قمة مجموعة العشرين،: ”نحث الرئيس إبراهيم رئيسي على اغتنام هذه الفرصة والعمل بنية صادقة حتى يمكن الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة عاجلة. إنها الطريقة الآمنة الوحيدة لتجنب تصعيد خطير لن يكون في مصلحة أي دولة“.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2018، انسحابه من الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي قوّضه، مما دفع إيران إلى انتهاك العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على تخصيب اليورانيوم.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها قلقة للغاية من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم.

وأضافت على هامش اجتماع قادة مجموعة العشرين في روما: ”نعول على عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. لكن الوقت يمضي. إيران تواصل تخصيب اليورانيوم وهذا أمر يسبب لنا قلقا بالغا“.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إن التلميح برفع العقوبات كحافز لإيران لاستئناف المحادثات ”واضح للغاية“، مضيفاً أنه يجب على الدول الغربية أن تكون مستعدة إذا واصلت إيران سياساتها.

والأربعاء الماضي، صرح كبير المفاوضين النووين الإيرانيين، بأن المحادثات مع الدول الست الكبرى سوف تُستأنف، نهاية نوفمبر.