شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نسعى لتوفير السلع وإتاحتها بسعر عادل..ولن نصدر سلعة تحتاجها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإتاحتها بسعر عادل والأخذ فى الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنباً لظهور السوق السوداء، قائلا: "تحديد الأسعار ضرورة، وتهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون أن يتأثر البعد الاجتماعى".

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل بسياسة التحوط وتضع نصب أعينها عدم زيادة الدين العام واستقرار الموازنة العامة للدولة فى ظل المتغيرات الدولية، موضحا أن هناك قرار بمنع تصدير الأرز، وأن أساس هذا القرار هو الحفاظ على المياه، مضيفا: "التصدير لن يكون على حساب احتياجتنا الداخلية المحلية، وهذا الامر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لن نصدر سلعة تحتاجها الدولة المصرية".

كما أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة.