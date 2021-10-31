شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يعلن توفير 290 وظيفة للشباب من سكان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توفير 290 وظيفة لسكان قطاع القاهرة بإحدى الشركات العالمية، وفق البروتوكول الموقع بين النائب والمجموعة التجارية.

ويمكن لسكان قطاع القاهرة تصفح الصور للاطلاع على الوظائف المتاحة والشروط، يتم التقديم عن طريق ملء الاستمارة الموجودة في الرابط التالي:

https://forms.gle/pm1ZmvEvW3L1Ac5v9

يجب التأكد من استكمال كتابة البيانات الأساسية واختيار الوظيفة المراد التقدم لها من داخل الاستمارة الموجودة في الرابط أعلاه، وسيتم التواصل مع المتقدمين لتحديد ميعاد ومكان مقابلة العمل في أقرب وقت ممكن، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع

وكان قد نجح النائب محمد تيسير مطر، في توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأسواق التجارية، صاحبة سلسلة هايبر ماركت شهيرة في مصر والخليج، لتوفير وظائف للشباب في أفرع الشركة بمصر في مختلف المجالات لسكان قطاع القاهرة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام "مطر" بتطبيق استراتيجية القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من سكان قطاع القاهرة، وسيتم الإعلان قريبا عن مجموعة من الوظائف في مختلف التخصصات ولأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة بالشركة بمرتبات مجزية.

والشركة التجارية هى شركة مشهورة عالمياً حيث تشمل متاجر الهايبر ماركت إلى جانب تطوير مراكز التسوق وتصنيع وتداول البضائع وأصول الضيافة والعقارات، تعمل مجموعة اللولو بشكل رئيسي في 22 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وتستعد في المرحلة المقبلة لتوسيع أعمالها في مصر.