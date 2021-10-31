الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح (فايزر-بايونتك) للأطفال من 5 الى11 عاما

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أجازت الولايات المتحدة، استخدام لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح، تشمل حوالى 28 مليون طفل في البلاد.



وقالت القائمة بأعمال مفوض وكالة الادوية الامريكية جانيت وودكوك "بصفتي أماً وطبيبة، أعلم أن الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والأطفال ينتظرون بفارغ الصبر هذا الإذن"..مؤكدة ان تطعيم الأطفال الصغار ضد فيروس كورونا هو خطوة إضافية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.

وسُجلت في صفوف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وأُدخلت أكثر من 8300 حالة من بينها إلى المستشفى وتوفي قرابة مائة طفل.

وبين ثلاثة آلاف طفل تلقوا اللقاح أثناء التجارب السريرية، لم تُسجّل أيّ حالة التهاب في عضلة القلب،و يعتقد الخبراء أن هذا العارض الجانبي يُفترض أن يكون نادراً أكثر لدى الأطفال الصغار مما هو لدى المراهقين، إذ إن العيار الصغير يساعد في ذلك.