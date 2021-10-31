الجامعة العربية تُدين التفجير الإرهابي بمطار عدن

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أدانت جامعة الدول العربية، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.



وقالت الجامعة العربية في بيان لها " أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها".

وأشار البيان إلى أن هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية، تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز..مُعرباً عن تضامن الجامعة العربية مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.