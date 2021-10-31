انت الان تتابع خبر أزمة الانتخابات واستهدافات 'الكاتيوشا' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية تنهي العد اليدوي لمحطات ست محافظات،، وتعيد فتح باب الطعون على نتاتج الاقتراع.
= ازمة الانتخابات تتصاعد مجددا.. الإطار التنسيقي يرفض الاعتراف بنتائج العد والفرز اليدوي.. والمفوضية تؤكد عدم وجود عمليات تزوير.
= الصدر يدعو الدول الى عدم التدخل في الشأن العراقي الانتخابي،، واليابان ترحب.
= ثلاثة صواريخ تستهدف منطقة المنصور ،، ورئيس الجمهورية يدعو لاستكمال النصر ضد الارهاب.
= الصدر يدعو الدول الى عدم التدخل في الشأن العراقي الانتخابي،، واليابان ترحب.
= ثلاثة صواريخ تستهدف منطقة المنصور ،، ورئيس الجمهورية يدعو لاستكمال النصر ضد الارهاب.