= الصدر يدعو الدول الى عدم التدخل في الشأن العراقي الانتخابي،، واليابان ترحب.

انت الان تتابع خبر أزمة الانتخابات واستهدافات 'الكاتيوشا' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية