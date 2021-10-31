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أزمة الانتخابات واستهدافات 'الكاتيوشا' في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية تنهي العد اليدوي لمحطات ست محافظات،، وتعيد فتح باب الطعون على نتاتج الاقتراع.
= ازمة الانتخابات تتصاعد مجددا.. الإطار التنسيقي يرفض الاعتراف بنتائج العد والفرز اليدوي.. والمفوضية تؤكد عدم وجود عمليات تزوير.

= الصدر يدعو الدول الى عدم التدخل في الشأن العراقي الانتخابي،، واليابان ترحب.


= ثلاثة صواريخ تستهدف منطقة المنصور ،، ورئيس الجمهورية يدعو لاستكمال النصر ضد الارهاب.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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