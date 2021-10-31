إصابات في هجوم بسكين داخل قطار بمدينة طوكيو

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن السلطات اليابانية أوقفت شخصا بعدما هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا على متنه.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، أحدهم حالته خطرة.



وذكرت أن الرجل، سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.