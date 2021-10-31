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انت الان تتابع خبر التيار الصدري يصدر قراراً بشأن ممثليه السياسيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر التيار الصدري، اليوم الأحد، إلغاء عمل الممثلين السياسيين في التيار، بجميع المحافظات والدوائر الحكومية.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، وردت لـ الخليج 365، إنه "لا يوجد أي ممثل للهيئة السياسية في جميع المحافظات والدوائر الحكومية".
وأضاف، "سنعلمكم بوجود الممثلين حال فتح مكاتب للكتلة الصدرية".
أدناه الوثيقة:
وأضاف، "سنعلمكم بوجود الممثلين حال فتح مكاتب للكتلة الصدرية".
أدناه الوثيقة: