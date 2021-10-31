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التيار الصدري يصدر قراراً بشأن ممثليه السياسيين

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بغداد - ياسين صفوان - قرر التيار الصدري، اليوم الأحد، إلغاء عمل الممثلين السياسيين في التيار، بجميع المحافظات والدوائر الحكومية.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، وردت لـ الخليج 365، إنه "لا يوجد أي ممثل للهيئة السياسية في جميع المحافظات والدوائر الحكومية".

وأضاف، "سنعلمكم بوجود الممثلين حال فتح مكاتب للكتلة الصدرية".


أدناه الوثيقة:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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