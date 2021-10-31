انت الان تتابع خبر ضبط حاويات مخالفة في أم قصر الأوسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الاوسط.
وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها " تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات معدة للتهريب تحتوي على (مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ودراجات نارية وأثاث منزلي مستعمل) وجميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط".
وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".