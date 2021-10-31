انت الان تتابع خبر ضبط حاويات مخالفة في أم قصر الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الاوسط.