نتائج الانتخابات تتصدر محاور لقاء الحلبوسي وتولر

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الأحد، السفيرَ الأميركي لدى العراق ماثيو تولر".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

