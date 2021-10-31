نتائج الانتخابات تتصدر محاور لقاء الحلبوسي وتولر

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بغداد - ياسين صفوان - بحث زعيم تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، نتائج الانتخابات النيابية.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الأحد، السفيرَ الأميركي لدى العراق ماثيو تولر".
وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".