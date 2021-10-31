حكومة بينيت أمام اختبار مصيري.. والمعارضة تبحث عن ثغرات لإسقاط مشروع الموازنة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يواجه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، برئاسة نفتالي بينيت، زعيم قائمة ”يمينا“، اختبارا مصيريا، إذ ستشهد الأيام المقبلة بدء مسيرة إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة بالقراءة الثانية والثالثة.



ونجح الائتلاف في آب/ أغسطس الماضي، في تمرير مشروع قانون خاص بالموازنة العامة، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 59 نائبا، فيما عارضها 53 نائبا.

وسيشهد يوم الثلاثاء المقبل، بدء النقاش داخل الكنيست بشأن تفاصيل الموازنة والتحفظات التي تبديها المعارضة عليها، على أن يبدأ التصويت بين الأربعاء والجمعة، وبحد أقصى سينتهي ملف الموازنة العامة الأحد المقبل.