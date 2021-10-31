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حكومة بينيت أمام اختبار مصيري.. والمعارضة تبحث عن ثغرات لإسقاط مشروع الموازنة العامة

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يواجه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، برئاسة نفتالي بينيت، زعيم قائمة ”يمينا“، اختبارا مصيريا، إذ ستشهد الأيام المقبلة بدء مسيرة إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة بالقراءة الثانية والثالثة.

 

ونجح الائتلاف في آب/ أغسطس الماضي، في تمرير مشروع قانون خاص بالموازنة العامة، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 59 نائبا، فيما عارضها 53 نائبا.

وسيشهد يوم الثلاثاء المقبل، بدء النقاش داخل الكنيست بشأن تفاصيل الموازنة والتحفظات التي تبديها المعارضة عليها، على أن يبدأ التصويت بين الأربعاء والجمعة، وبحد أقصى سينتهي ملف الموازنة العامة الأحد المقبل.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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