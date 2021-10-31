انطلاق قمة المناخ العالمية في اسكتلندا بدعوة عاجلة للتحرك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

بدأ المؤتمر العالمي للمناخ، كوب26، اليوم الأحد ، في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، وسط تحذيرات هائلة من المجتمع العلمي من تصاعد أزمة المناخ، بعد تأجيل لفترة قصيرة.



وبناء على دعوة الأمم المتحدة، سيبحث ممثلون حكوميون من حوالي 200 دولة، لمدة أسبوعين، كيف يمكن للبشرية احتواء الاحتباس الحراري المتسارع، إلى مستوى مقبول.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 25 ألف شخص، بينهم آلاف الصحافيين ونشطاء حماية المناخ.

وبدأت مراسم الافتتاح الرسمية، التي تأجلت حوالي ساعة، بدقيقة صمت، تكريما لضحايا جائحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس المؤتمر، ألوك شارما، في الافتتاح أهمية المؤتمر، لتحقيق الأهداف، المحددة، في اتفاق باريس 2015 بما في ذلك الحد من الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات، ما قبل الثورة الصناعية.

وأضاف "مؤتمر كوب 26، هو آخر أمل لنا في الحفاظ على أن تكون 1.5 درجة في المتناول. هذا المؤتمر الدولي يجب أن يؤتي ثماره".

وشكت منظمات بيئية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مسبقاً من رفض الكثير من الدول، تشديد خططها للمناخ، بما يكفي، في العامين الماضيين، منذ آخر مؤتمر للأمم المتحدة في مدريد، وأجلت التخلص السريع التدريجي الضروري من الفحم، والنفط، والغاز.

وكانت مواجهة أزمة المناخ، قضية رئيسية أيضا في روما، في مطلع الأسبوع، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين.

ومع ذلك تضاءلت الآمال في الحصول على إشارة واضحة، لقمة المناخ، بسبب خلافات على تعهدات جديدة لحماية المناخ.

وارتفعت درجة حرارة الأرض، بالفعل، 1.1 درجة مئوية، مقارنةً مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفي ألمانيا، ارتفعت بالفعل 1.6 درجة.

يذكر أنه في باريس منذ 6 أعوام، وافق المجتمع الدولي على الحد من الاحتباس الحراري، بحيث لا يتجاوز درجتين مئويتين، أو 1.5 درجة مئوية. وحتى الآن، بقيت الخطط، التي قدمتها الدول، غير كافية على الإطلاق.

وتشمل المواضيع المهمة الأخرى في قمة غلاسكو، التجارة بين الدول، مع تحقيق تقدم في حماية المناخ، وتمويل الأضرار والخسائر، الناجمة عن الاحتباس الحراري، خاصةً في الدول الأكثر فقراً.