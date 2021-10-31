شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: واجهة مبنى نقابة الصحفيين يتم تطويرها تحت إشراف هندسى من جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه فى إطار تطوير الواجهة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين، فقد بدأ العمل على قدم وساق للإنتهاء من الواجهة بالشكل اللائق بنقابة الصحفيين وتحت إشراف هندسى من كلية الهندسة جامعة القاهرة .

وأضاف محمد شبانة فى بيان له، أنه قد تم التوقيع على آمر الإسناد مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف للإنتهاء من هذا العمل فى غضون من ستة إلى ثمانية أشهر .

وتابع محمد شبانة :"نحن كمجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان إذا كنا قد التزمنا خلال الفترة الماضية بتوجيه المخصصات المالية للخدمات النقابية لأجل تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه منذ تفشى فيروس كورونا وكذلك الالتزام بمخصصات مشروع العلاج والمعاشات والقروض والإعانات والصيانة وتطوير مبنى النقابة داخليا وكل هذه الأمور المهمة مع غلق الواجهة الرئيسية التى كانت تتساقط وتمثل خطورة بالغة على الزملاء والمترددين على النقابة والمارة من امام المبنى بشارع عبد الخالق ثروت فنحن قد بدأنا بالفعل وجديا فى العمل بالواجهة الرئيسية للنقابة بعد توافر السيولة المالية المطلوبة لهذا الغرض".