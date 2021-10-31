شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان يوجهون تحية للرئيس السيسي بعد إلغاء الطوارئ.. ويؤكدون: تاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأحد، توجيه تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره بإلغاء حالة الطوارئ في مصر.

ووجه النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي لقرار إلغاء حالة الطوارئ في توقيت تاريخي، بعد 30 عاما من الطوارئ كانت تعيش فيه البلاد، مما يدعم زيادة ضخ الاستثمارات وجذب المزيد منها في مصر. كذلك وجه النائب سيد شمس الدين، الشكر للرئيس على القرار الحكيم الذى اتخذه الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ بعد 30 عاما، مما سيكون له الاثر على قطاعي الاقتصاد والسياحة، أيضا وجه النائب كريم السادات الشكر للرئيس السيسي لقراره بالغاء الطوارئ، وأعتبر النائب خليفة رضوان أن هذا القرار يدفع نحو مزيد من الحريات.

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع الرئيس السيسي:"هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف :" إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".