شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ "مارثا محروس" بعد اختيارها رئيسة للجنة بناء السلام فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاختيارها في البرلمان الدولي للتسامح والسلام رئيسة للجنة بناء السلام في العالم، في إطار فعاليات الجلسة السابعة للبرلمان الدولي الذي يضم 83 دولة، المنعقدة في كونجرس الجمهورية بكولومبيا، متمنيا لها التوفيق.

من جانبها، أكدت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحية لابد أن ترد لأصحابها، موجهة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة من جانبه ليصل بمصر إلي بر الأمان وأن تحظى بمكانتها عالميا، وكذا مجلس النواب بكل هيئاته البرلمانية والتى يمارس دوره التي تمثل انعكاسا للسياسة المصرية التي يقف لها العالم احتراما وتأييدا.

كما وجهت النائبة التحية لتنسيقية شباب الأحزاب، التي تحمل أحلام جيل يسعى للبناء والسلام، مشيرة إلى أن المنصب الذي تتقلده نيابة عن مصر مهدي لكن من استطاع صناعة الحدث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة عدد من التشريعات الهامة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذي يقضي بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.