شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن: الديمقراطية مورست فى أبهى صورها تحت قبة المجلس الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، إن مجلس النواب سيظل معبرا عن صوت الشعب يمارس أدواته الرقابية بحرية كاملة، مؤكدا عدم منع أى من النواب فى الحديث أو حجب كلمته.

وأضاف الشريف، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن الديمقراطية مورست في أبهي صورها داخل مجلس النواب، بشهادة المعارضة قبل الأغلبية وهذا ما شهدت عليه كل قوي المجلس، قائلاً :" أتحدي أن يكون هناك آى نائب قد سجل للحصول علي الكلمة طبقا للنظام الموضوع، قد مُنع من الحديث أو حٌجبت كلمته".

وفي هذا السياق، أعرب النائب أشرف رشاد عن رفضه للكلمات التي قال إنها خرجت في عصبية غير مبررة من النائب مصطفي بكري، بأن هذا ليس مجلس ولا تمارس أدوات رقابية، في حين أن الأدوات الرقابية التي جرى مناقشتها تجاوز عددها حد المعقول عن المجالس الأخرى".

وأشار رئيس برلمانية مستقبل وطن، إلى أننا شهدنا مجالس سابقة توزع فيها الكلمات بالحب، عبارة عن فضفضة".

ودعا أشرف رشاد أعضاء مجلس النواب لاحترام قاعة مجلس النواب، وممارسة دورهم الذين أقسموا عليه وعاهدوا الله في دعم المواطن، وإعطاء هذه القاعة حقها وتوقيرها، قائلاً: لو تحدثنا عن مجالس أخري سيكون هذا المجلس قياسيا مثاليا منصف للمواطن باستخدام كافة أدواته الرقابية".

وعندما حاول النائب مصطفي بكري الحصول علي الكلمة، للرد علي ما ذكرة النائب اشرف رشاد الشريف، طالبه رئيس مجلس النواب، بالالتزام بنظام الجلسة، وأنه لا تعليق إلا باذن رئيس المجلس، بقوله: " استرح عندما ينادي علي اسمك، انت تعرف اللائحة جيدا".