شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة بالنواب" تنظر 8 طلبات إحاطة بشأن المعاش المبكر والعمالة المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

كما تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعين غدا الاثنين بالأسبوع الجارى، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ".

ويتناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى بشأن "عدم تثبيت بعض العاملين من الكيمائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016، وحتي الآن".

وتشهد لجنة القوي العاملة الثلاثاء، عقد اجتماعين الثلاثاء، لمناقشة خمسة طلبات إحاطة بشأن "أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة"، والمقدمة من كل من النواب: هاني مصطفي خضر، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، محمد سعد الصمودي، يونس عبد الرازق.

ومن المقرر أن يحضر اجتماعات لجنة القوى العاملة ممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والصحة والتضامن الاجتماعى، وعن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.