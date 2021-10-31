صور.. تشييع جثمان عبدالغفار شكر في مسقط رأسه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شيع المئات من أهالي قرية تيره التابعة لمركز نبروه محافظة الدقهلية، اليوم، جثمان السياسي عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى والقيادى السابق بحزب التجمع بعد أن وافته المنية.

شارك فى تشييع الجثمان أعضاء من حزب التحالف الشعبي الإشتراكي وحزب التحالف والعديد من أصدقائه، بعد الصلاة على الجثمان بساحة المقابر.

كانت أسرة الراحل عبد الغفار شكر، أعلنت صباح اليوم، وفاته عبر صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك.

شغل عبد الغفار شكر عدة مناصب أبرزها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصرى، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق أمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي سابق.

وولد شكر في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية كان جده عمدة القرية ثم أصبح والده عمدة للقرية من 1943 إلى 1946، تم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، توفى والده في مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.

وبدأ حياته السياسية في عامة السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953 ثم بالاتحاد القومي عام 1958 ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963 وفي العام 1964 أصبح امينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي أسسه جمال عبد الناصر كتنظيم سري مواز للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي وتركز اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطى والمجتمع المدني بالوطن العربي، قضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسي، قضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، قضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي.