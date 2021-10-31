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مركز الملك سلمان يغيث أسر في اليمن من العدوان الحوثي

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الدمام - شريف احمد - استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، عاجلاً لنداء إنساني أطلقه مُسن يمني لإغاثة أسر أجبرت على النزوح من مديرية الجوبة إلى العراء بالقرب من مديرية الوادي التابعة لمأرب، جراء عدوان المليشيات الحوثية المتعمد على قريتهم ومنازلهم.

وقدم المركز مواد إيوائية وغذائية لتلك الأسر، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

وشكر المسن محمد علي التام ، المملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على سرعة الاستجابة وتلبية ندائه وتقديم كل ما يحتاجونه من عون إنساني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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