شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر الصين من تصعيد التوتر في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الصيني وانغ يي اليوم الأحد بأن واشنطن تعارض الإجراءات التي اتخذتها بكين وتسببت في تصعيد التوتر عبر مضيق تايوان.

وقال المسؤول إنه خلال اجتماع استمر ساعة مع وانغ على هامش قمة لزعماء مجموعة العشرين، "أوضح" بلينكن "جليّا" أن واشنطن تعارض أي تغيير أحادي من جانب بكين للوضع الراهن.

وأردف المسؤول أن الولايات المتحدة تريد إدارة المنافسة الشديدة بين أكبر اقتصادين في العالم بشكل مسؤول، مضيفا أن الجانبين أقرا بأن فتح خطوط الاتصال أمر بالغ الأهمية.