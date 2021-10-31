الارشيف / اخبار العالم

عاجل.. جرحى إثر اعتداء بسكين على متن قطار في طوكيو

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. جرحى إثر اعتداء بسكين على متن قطار في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام يابانية، توقيف شخص إثر اعتدائه بسكين على متن قطار في طوكيو.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها جريمة طعن داخل أحد قطارات العاصمة اليابانية طوكيو.

 

ففي السابع من أغسطس/آب الماضي، وقع حادث طعن أدى إلى إصابة 9 أشخاص.

 

ووقع حادث أغسطس في قطار ركاب أوداكيو الكهربائي للسكك الحديدية في وقت أعلنت فيه الشرطة احتجازها رجلاً في متجر صغير بعد فراره من مكان الحادث.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا