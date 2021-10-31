عاجل.. جرحى إثر اعتداء بسكين على متن قطار في طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام يابانية، توقيف شخص إثر اعتدائه بسكين على متن قطار في طوكيو.



وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها جريمة طعن داخل أحد قطارات العاصمة اليابانية طوكيو.

ففي السابع من أغسطس/آب الماضي، وقع حادث طعن أدى إلى إصابة 9 أشخاص.

ووقع حادث أغسطس في قطار ركاب أوداكيو الكهربائي للسكك الحديدية في وقت أعلنت فيه الشرطة احتجازها رجلاً في متجر صغير بعد فراره من مكان الحادث.