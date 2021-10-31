شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يدعو أمانات العمال بالأحزاب لعقد اجتماعا موسعا لبحث القضايا العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى عقد اجتماع موسع لمناقشة قضايا ومشاكل العمال، وذلك خلال اجتماع لجنة امانات العمال للأحزاب السياسية بمقر حزب إرادة جيل.

وقال خلال الاجتماع الذى رأسه أحمد فاوى الضبع أمين العمال بحزب ارادة جيل، وحضره 14 أمينا للعمال بالأحزاب السياسية، إن زيارات الرئيس السيسي لمواقع العمل أسبوعيا تكشف مدى اهتمامه ورعايته بالعمال باعتبارهم جنود البناء والإنتاج".

وصرح احمد فاوى الضبع، أن لجنة امانات العمال بالأحزاب السياسية بعد مناقشات مثمرة لمة 3 ساعات فى رحاب حزب إرادة جيل طالبت وزير قطاع الأعمال العام بحسن اختيار رؤساء الشركات التابعة من اصحاب الكفاءة والخبرة حتى لا تتكرر اخطاء الماضي.

وقال، "بالنسبة لعمالة الأطفال اوصت لجنة امانات العمال بتفعيل الدور الرقابى على الورش لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف القانون ويقوم بتشغيل الأطفال، ذكرا أن نسبة للعمالة الغير منتظمة فقد وافقت اللجنة على ماجاء فى بنود صندوق حماية العمالة غير المنتظمة فى قانون العمل الجديد".

وقد وجه الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب ارادة جيل خلال الاجتماع التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على صرف 5 مليارات جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة استفاد منها مليون و700 ألف عامل بواقع 3000 جنيه لكل عامل بسبب أزمة كورونا لمواجهة أعباء الحياة".