شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طلب إحاطة على مائدة اجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة 11 طلب إحاطة مقدمة من النواب، تستهلها باجتماعين الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيد، بشأن عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتبقية بمعهد التمريض بمنشأة سلطان مركز منوف – علماً بأن المعهد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لمتبرعين وما تبقى من أعمال تخص وزارة التعليم العالي وجامعة المنوفية.

كما يشهد الاجتماع، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن المعايير التي تم على أساسها اختيار أوائل الطلبة وتعيينهم كمعيدين بجامعة الزقازيق بصفة عامة وكلية الحقوق خاصة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان البيومى، بشأن وجود أجهزة مسح إلكترونية لفحص QR شهادة التطعيم لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للتأكد من التطعيم قبل بداية العام الدراسي.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعين يوم الاثنين، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن توقف تشغيل حمام سباحة التوفيقية بالمركز الرياضي بشبرا حيث أنه متوقف منذ عام 2016، مع سبق قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل مقايسة لإعادة التشغيل دون اتخاذ إي إجراءات، وبشأن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء مبنى مجمع الإدارات التعليمية على الأرض المخصصة من محافظة القاهرة للوزارة لإنشاء مجمع إدارات تعليمية بشارع عبد الحميد الديب بالساحل (روض الفرج – الساحل – شبرا) والتي تبلغ مساحتها 600 متر، رغم قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل الرسوم الهندسية المطلوبة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور شريف الوردانى، بشأن إنشاء مدارس في كافة المراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الابتدائية لمعادلة الكثافة الطلابية بالمدارس، ووجود قطع أراضى تم تحديدها بنطاق الدائرة وتم اعتمادها لصالح الأبنية التعليمية ولكن هناك تقاعس عن إصدار التراخيص دون تحديد المتسبب، وكذلك تم التقدم قبل ذلك بضم قطعة الأرض الفضاء ومساحتها (3000 متر) بجوار المجمع الإعلامى لمدينة السلام لضمها لصالح مدرسة محمد متولى الشعراوى لبناء مبنى إضافي وأيضاً تخصيص مكان مناسب بنفس قطعة الأرض يصلح للإدارة التعليمية، وكذلك بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي بنات بنطاق منطقة (منشية السد العالي شارع الأربعين)، وإنشاء مدرسة ثانوي بنين بنطاق (مدينة قباء)، وإنشاء مدارس تجريبية رسمي ومدارس متميزة للحد من الكثافة الطلابية داخل المدارس مع عمل حصر بأعداد المدارس التي تم إنشاؤها والتي لم يتم إنشاؤها.

وتناقش أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض الخاصة بمعسكر الكشفى الدائم بحي المرج – محافظة القاهرة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 3000 متر لبناء مدرسة ثانوى عسكري أو مدرسة ثانوية فنية مختلفة التخصصات مثل (الطاقة الشمسية – ميكانيكا – كهرباء سيارات – تكييف وتبريد) نظرا للكثافة السكانية لحى المرج.

وتواصل لجنة التعليم اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن سرعة اتخاذ اللازم نحو طرح مبنى الورش بمدرسة علي عبد النبي الغار الصناعية بمدينة ايتاي البارود محافظة البحيرة المراد إقامته للتنفيذ، وبشأن سرعة اتخاذ اللازم نحو إنشاء مدرسة جديدة مكان المدرسة المتهدمة بقرية جزيرة الضهرية التابعة لمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة لاستيعاب الكثافة الطلابية، وبشأن سرعة اتخاذ اللازم نحو إنشاء مدرسة ثانوية (بنات) لقرية جبارس بمدرسة جبارس الابتدائية التي صدر لها قرار إزالة منذ عام 2013 ولم يتم عمل أي إجراء معين إحلال وتجديد لها رغم أنها تخدم أكثر من 30 قرية وتوابعهم.

كما يتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد المحسن حته، بشأن بناء مدرسة تربية فكرية بمركز العدوة – محافظة المنيا، حيث إن فصول التربية الفكرية ملحقة بمدرسة العدوة الابتدائية رقم1، وهى عبارة عن قاعة مقسمه بالأخشاب إلى ستة أماكن للدراسة.