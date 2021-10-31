شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «جورج قرداحي» بعد تسببه في الأزمة الدبلوماسية الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي: إن استقالته من الحكومة غير واردة – حسبما ذكر في تصريحات تلفزيونية لقناة “الجديد” اللبنانية-.

يأتي هذا بعد مطالبة العديد من الوسط اللبناني لقرداحي بالاستقالة، وذلك بعد الأزمة التي سببها مع دول الخليج، إثر تصريحاته المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أجرى اتصالاً بـ”قرداحي”، يوم الجمعة الماضي، وطلب منه “تقدير المصلحة الوطنية” واتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بعد قرارات المملكة الأخيرة التي تضمنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ(48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.