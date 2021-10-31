انت الان تتابع خبر تعليق جديد من الثقافة بشأن منحة الأدباء والصحفيين والفنانين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالبت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين بالإسراع في تقديم أسماء المستحقين للمنحة المالية لهذه السنة.
وذكرت الوزارة في كتاب لها ورد لـ الخليج 365، "نشير إلى كتابنا ذي العدد م و/1177 في 2021/9/12 الذي طالبت وزارتنا بمضمونه بتقديم الأسماء المرشحة عنكم على نحو السرعة لتسلّم المنحة المالية إلا أنه لم تتم الإجابة عنه من قبلكم رغم أنَّ وزارتنا بذلت جهداً حثيثاً مع مجلس النواب لإقرار المنحة ضمن الموازنة الاتحادية".
يذكر أنَّ المنحة المالية المذكورة أوقفت منذ سنة 2014 وعمل وزير الثقافة على إعادتها وادراجها ضمن الموازنة دعماً لشريحة الصحفيين والفنانين والأدباء، بحسب الوزارة".