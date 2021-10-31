تعليق جديد من الثقافة بشأن منحة الأدباء والصحفيين والفنانين

بغداد - ياسين صفوان - طالبت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين بالإسراع في تقديم أسماء المستحقين للمنحة المالية لهذه السنة.



وذكرت الوزارة في كتاب لها ورد لـ الخليج 365، "نشير إلى كتابنا ذي العدد م و/117‪7 في 202‪1/9/12 الذي طالبت وزارتنا بمضمونه بتقديم الأسماء المرشحة عنكم على نحو السرعة لتسلّم المنحة المالية إلا أنه لم تتم الإجابة عنه من قبلكم رغم أنَّ وزارتنا بذلت جهداً حثيثاً مع مجلس النواب لإقرار المنحة ضمن الموازنة الاتحادية".



يذكر أنَّ المنحة المالية المذكورة أوقفت منذ سنة 201‪4 وعمل وزير الثقافة على إعادتها وادراجها ضمن الموازنة دعماً لشريحة الصحفيين والفنانين والأدباء، بحسب الوزارة".

