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عاجل.. العاهل السعودي يشكر البحرين والكويت على مواقفمها من أزمة لبنان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسائل شكر للبحرين والكويت على مواقفهما الداعمة لإجراءات المملكة بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة.

 

وأجرى العاهل السعودي اتصالا هاتفيًا بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة شكره خلاله على إجراءات بلاده تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني.

 

وأكد أن موقف البحرين يجسد تضامنها مع ووحدة دول .

 

كما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تقديره لأمير الكويت للإجراءات التي اتخذتها بلاده بخصوص لبنان مما تعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأطلق قرداحي الذي عين مؤخرا وزيرا للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي تصريحات سلبية بحق السعودية بشأن حرب اليمن، ما استدعى ردا من الرياض بسحب سفيرها في بيروت ومطالبة سفير لبنان لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

 

وكان رؤساء وزراء لبنان السابقون ومسؤولون قد دعوا قرداحي للاستقالة على خلفية الأزمة مع دول الخليج العربي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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